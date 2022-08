Milan, Maldini a lavoro per chiudere due innesti da regalare al mister

Stefano Pioli è in attesa di un centrocampista e di un difensore, che possano prendere il posto di Franck Kessie e Alessio Romagnoli, che a fine stagione hanno deciso di cambiare aria, trasferendosi al Barcellona e alla Lazio. Nel frattempo è tornato a disposizione Simon Kjaer ma non può bastare. Serve un altro centrale e il nome più caldo, anche se non sono stati fatti passi in avanti concreti, resta quello di Diallo. Serve che il Psg apra al prestito con diritto di riscatto.