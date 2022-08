Mercato Milan, news pesanti: “Un colpo vicino, un altro sta per saltare”

A riferire le ultime news sui movimenti rossoneri è stato il noto giornalista Carlo Pellegatti, sempre molto ben informato e vicino all'ambiente Milan. Ecco quanto riportato dal collega sul proprio canale YouTube: "Onyedika è l'obiettivo principale del mercato del Milan, il preferito in assoluto per il centrocampo. Siamo ancora un po' lontani per quanto rigiuarda il discorso economico, ma ci si può tranquillamente arrivare. E attenzione: un colpo in mediana arriverà sicuramente, anche se dovesse rimanere Bakayoko. Io credo che la trattativa per Onyedika andrà in porto". Per un colpo che si avvicina però, ce ne sarebbe un altro che - sempre secondo Pellegatti - starebbe quasi per sfumare <<<