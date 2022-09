Retroscena Milan, l’ennesimo colpo di Maldini: doveva andare in Premier

Dall'Inghilterra svelano un clamoroso retroscena su un calciatore rossonero. L'ennesima intuizione di Maldini: tutti i dettagli

Il Milan ha chiuso una campagna acquisti in linea con la strategia degli ultimi anni. Sono arrivati a Milano calciatori giovani, in rampa di lancio, pronti a crescere e a far crescere le ambizioni dei rossoneri. Maldini molti li aveva programmati, come nel caso di Adli, lasciato in prestito al Bordeaux per un anno prima di approdare a Milano. O come per De Ketelaere, vero tormentone estivo e Thiaw, già cercato in passato dal club. Il direttore tecnico rossonero ha però volto lo sguardo anche a quelle che possono considerarsi occasioni. Delle vere e proprie sorprese.

Tra loro vi è anche l'ultimo colpo del Milan in senso temporale: Sergiño Dest. Il terzino arrivato in prestito dalBarcellona è stato un vero e proprio colpo a sorpresa. Un'operazione d'obbligo dopo il lungo stop di Florenzi, grazie all'intuizione, la solita, di Paolo Maldini. Il terzino statunitense, però, questa estate poteva finire in Premier League. Ten Hag, nuovo allenatore del Manchester United, ha più volte fatto il suo nome alla società. Per l'ex allenatore dell'Ajax, Dest era un vero e proprio obiettivo e aveva chiesto il permesso al club di investire 17,5 milioni di sterline per portarlo in Inghilterra.

Secondo quanto riporta The Sun, John Murtough, direttore generale dei Red Devils non era della stessa idea. Quest'ultimo ha infatti chiuso la porta all'acquisto di Dest a titolo definitivo, preferendo puntare su Wan-Bissaka, terzino già a disposizione degli inglesi. Un bell'assist a Paolo Maldini che non si è lasciato sfuggire una grande occasione. E così negli ultimi giorni di mercato Dest sceglie di accasarsi al Milan, in prestito secco. Pioli avrà un elemento importante da poter alternare con Calabria. Chiaro che, qualora il Milan volesse tenerlo, sarà necessario dialogare con il Barcellona per trovare un accordo. Secondo quanto stabilito, il terzino rientrerà in Catalogna il prossimo giugno.