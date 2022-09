News Milan, mercato | Emergenza attacco: “A gennaio può arrivare lui!”

Il Milan è già in emergenza in attacco, in un momento importante della stagione. I rossoneri infatti affronteranno un'importantissima partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria e subito dopo il big match contro il Napoli, tutto in pochi giorni. E dovrà farlo senza Ante Rebic e Divock Origi, oltre che Ibrahimovic. In più, contro il Napoli non ci sarà neanche lo squalificato Rafael Leao. Conoscendo bene le fragilità fisiche soprattutto di Rebic e Origi, Maldini sa che ci sarà bisogno di un intervento già nel mercato di gennaio per l'attacco. E in effetti un nome sarebbe stato già individuato.