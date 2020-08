Milan, mai così tanti goal dal 2013: 63 reti segnate in stagione

Milan, mai così tanti goal dal 2013

MILANO – Il sito ufficiale del Milan, acmilan.com, ha fornito alcune curiosità statistiche sulla stagione appena terminata. Il Milan ha segnato 63 gol in questo campionato, era dal 2012/13 che i rossoneri non realizzavano così tante reti in una singola stagione di Serie A (67 in quel caso). Il miglior marcatore dei rossoneri è stato Rebic con 12 reti, seguito da Ibrahimovic con 11 e Theo con 7.

