Milan-Liverpool: la preview del partita di questa sera

La preview del match tra Milan e Liverpool per la 6a giornata di Champions Leauge, partita decisiva per il futuro europeo dei rossoneri

Questa sera il Milan si gioca il futuro europeo contro il Liverpool. Un match decisivo per sapere se i rossoneri andranno agli ottavi di Champions League, o verranno retrocessi in Europa League o, nelle peggiori delle ipotesi, rimanere senza impegni europei.Il Milan, in vista dell'impegno di questa sera, ha pubblicato sul proprio sito internet, acmilan.com, la preview del match di San Siro

MILAN-LIVERPOOL: MATCH PREVIEW

Ultima giornata del girone di Champions League: la nostra guida alla sfida di San Siro

A 90 minuti dalla possibilità di entrare nella storia, dalla chance di diventare la seconda squadra di sempre in Champions League a qualificarsi agli Ottavi di finale dopo avere perso le prime tre partite del girone. Milan-Liverpool è una partita tutta da vivere, e non solo per la posta in palio: è una di quelle notti europee che fanno parte del DNA rossonero, un'occasione che la squadra di Pioli si è conquistata grazie ai risultati ottenuti con Porto e Atlético. Nell'attesa del calcio d'inizio delle 21.00, ci avviciniamo alla sfida di stasera con la nostra Match Preview.

QUI MILANELLO

Rispetto al successo contro la Salernitana, valso ai rossoneri la vetta solitaria in campionato, c'è da registrare un'altra defezione importante (oltre a Pellegri, non presente in lista UEFA) per Mister Pioli: quella di Rafael Leão, che non sarà della partita domani sera dopo l'infortunio che l'ha costretto a uscire anzitempo contro i campani. Confermate anche le indisponibilità di Calabria, Giroud, Kjær e Rebić. A livello di undici titolare - al di là della scelta sul sostituto per l'attaccante portoghese - possibile l'impiego della coppia Kessie-Tonali in mezzo e l'alternanza, sulla destra, tra Kalulu e Florenzi.

"Pensiamo solamente alla partita di domani. L'obiettivo del Club è di tornare competitivo, in Italia e in Europa", così alla vigilia Stefano Pioli. "È una partita che abbiamo preparato bene. All'andata abbiamo subito molto la loro pressione muovendoci poco senza palla. Deve essere un aspetto su cui dobbiamo fare meglio domani, abbiamo una maggiore conoscenza di spazi e posizioni che dovrà vedersi in campo. Una volta superata la prima pressione potrebbero aprirsi degli spazi in cui ci potremo renderci pericolosi".

QUI LIVERPOOL

Ormai certi del primo posto nel girone, i Reds stanno vivendo un eccezionale momento di forma: cinque le vittorie consecutive tra Premier e Champions, con un solo gol subito negli ultimi 450 minuti (nel Derby contro l'Everton, vinto 4-1). Un ruolino di marcia che ha rilanciato le ambizioni della squadra di Klopp, attualmente seconda in campionato con 34 punti in 15 partite, a -1 dal City di Guardiola. Un cammino che si basa soprattutto su un potenziale offensivo straordinario: sono ben 64 le reti segnate in 22 partite ufficiali, e finora il Liverpool ha segnato più gol in trasferta che in casa (39 a 25).

In palio a San Siro, per i Reds, soltanto l'opportunità di riscrivere nuovi record di squadra e nazionali: mai infatti il Liverpool ha vinto sei partite di fila in Champions League e mai una squadra inglese ha registrato il 100% di vittorie in una fase a gironi della massima competizione europea. Gli inglesi a San Siro non potranno comunque contare su alcune assenze forzate, come lo squalificato Milner e l'infortunato Firmino.

"Vogliamo mettere in campo la migliore squadra possibile, ma anche tenendo conto della situazione: sarà la nostra quinta partita negli ultimi 15 giorni", queste le parole alla vigilia di Jürgen Klopp. "Personalmente non vedo l'ora di giocare a San Siro, sarà la mia prima volta come allenatore in uno degli stadi più importanti al mondo".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

