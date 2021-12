Klopp:” A San Siro farò turnover, ho 5 partite in 14 giorni”

Questa sera si giocherà Milan-Liverpool. Il tecnico dei Reds ha dichiarato di voler fare un po' di turnover a causa dei tanti impegni

Redazione Il Milanista

Questa sera a San Siro si giocherà l'ultima giornata di Champions League fra il Milan ed il Liverpool . Il tecnico dei Reds JurgenKlopp, già qualificato agli ottavi, ha dichiarato di concedere un po' di turnover ai suoi ragazzi, a causa delle numerose sfide ravvicinate che dovranno sostenere. Nonostante le rotazioni tattiche, il mister vorrà comunque portare a casa la vittoria.

Vediamo le parole rilasciate da Klopp durante un'intervista:" Dobbiamo fare turnover e lo faremo. I medici mi massacrerebbero se schierassi la stessa formazione dell'ultima partita per cui cambieremo qualcosa. Se sei più fresco, hai più energie e se hai più energie hai la possibilità di fare una buona partita, è questa l'idea che c'è dietro. Se gioca Salah? Non posso dare la formazione, sicuramente non la cambieremo tutta rispetto all'ultima gara. Vedremo se Mo giocherà ma i ragazzi capiscono la situazione. Schiereremo la miglior formazione data la situazione in cui ci troviamo, quella di dover disputare 5 partite in 14 giorni. Faremo quello che dobbiamo fare".

A proposito di Salah e della lenta trattativa per il rinnovo, Klopp ha provato a svincolarsi: "Mo sta bene, io sto bene, penso che quello che vogliamo tutti sia chiaro. C'è solo bisogno di tempo". Il Liverpool è reduce dal successo in extremis contro il Wolves, firmato da Origi al 95 esimo. Ed occupa il secondo posto in classifica a 34 punti, a -1 dal Chelsea di Thomas Tuchel. I Reds sono la squadra più prolifica della Premier League con 44 goal all'attivo, ma hanno anche una difesa molto solida che ha concesso agli avversari solamente 12 goal.

Il Milan dovrà fare la sua partita cercando di mettere in difficoltà il Liverpool. Ma soprattutto dovrà stare molto attenta alle micidiali ripartenze di Mohamed Salah. L'egiziano quest'anno è ispiratissimo è ed già a quota 13 goal in 15 partite in campionato.