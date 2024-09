Milan News – Trevisani, siluro su Fonseca prima del Liverpool: “Per me…”

Finalmente torna la Champions League con un Milan-Liverpool che rappresenta la partita perfetta per entrare in clima europeo. Storia e tradizione a San Siro, ma anche l'esordio del nuovo formato della Champions. Un appuntamento pesante e importante per il Milan e anche per Fonseca, chiamato a dare risposte importanti di fronte al palcoscenico più prestigioso. Anche perché il tecnico rossonero è sempre sotto la lente d'ingrandimento di tifosi e addetti ai lavori. Le due partite contro il Liverpool e l'Inter nel derby della Madonnina saranno fondamentali per capire le possibili evoluzioni del futuro dell'allenatore del Milan. In questo contesto, molto rumore stanno facendo le parole del noto giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani su Fonseca proprio a poche ore dal big match Milan-Liverpool <<<