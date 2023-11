Lecce-Milan, a dirigere il match sarà Abisso: i precedenti e l’episodio…

Sabato pomeriggio alle ore 15:00 il Milan sarà chiamato al ritorno in campo al Via del Mare contro il Lecce, nel match valevole...

Sabato pomeriggio alle ore 15:00 il Milansarà chiamato al ritorno in campo al Via del Mare contro il Lecce, nel match valevole per la 12a giornata di Serie A. Ad arbitrare la partita sarà Abisso. Ecco i precedenti con il Milan.