Comunicato Comune San Donato: “Avviato dialogo col territorio”

Ieri è andato in scena presso il Comune di San Donato l'incontro con i sindaci dell'area a sud di Milano, per discutere del progetto stadio

Novità sul nuovo stadio del Milan. Ieri infatti c'è stato l'incontro tra nel Comune di San Donato con in sindaci del sud di Milano. Il sito ufficiale della stessa Amministrazione comunale poi ne ha dato conto con un comunicato. I dettagli: "Consapevole che un'opera come lo stadio del Milan – qualora si procedesse con l'operazione i cui incartamenti al momento sono al vaglio formale dei tecnici dell'Ente – possa incidere non solo sul territorio cittadino ma su tutto l'hinterland, l'Amministrazione ha avviato un dialogo con gli Amministratori del Sud Milano. In quest'ottica, stamattina il Sindaco Squeri ha incontrato i Primi cittadini che hanno colto l'invito rivolto loro negli scorsi giorni. A partecipare all’incontro – finalizzato a illustrare la cornice progettuale e l'iter burocratico connesso allo sviluppo del progetto e valutare coralmente le possibili problematiche legate all'eventuale stadio – sono stati i Sindaci di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, Opera, Paullo, Peschiera Borromeo, San Giuliano e San Zenone.

L'incontro con i Sindaci del Sud Milano rappresenta un nuovo step nel coinvolgimento del territorio nella "questione stadio", iter avviato nelle scorse settimane con la condivisione della documentazione integrale relativa al progetto dello stadio stesso con tutti i Capigruppo delle forze politiche presenti in Consiglio, seguita da un analogo incontro a quello odierno rivolto a tutti i Consiglieri (tenutosi il 23 ottobre).

Non solo confronto e condivisione con le istituzioni locali e del territorio, ma anche coinvolgimento e informazione verso i cittadini. L'Amministrazione, infatti, sin qui ha condiviso solo la cornice progettuale dell'eventuale operazione, in attesa del pronunciamento dei tecnici dell'Ente circa la possibile procedibilità di una Variante al Piano d’Intervento, nel rispetto del segreto di ufficio relativo alla documentazione depositata dall'operatore come previsto dall’art. 43, comma 2, del D.Lgs 267/2000.

'L'apertura di un dialogo su più livelli con tutti gli attori del territorio – dichiara il Sindaco Francesco Squeri – dimostra l'approccio con il quale stiamo affrontando la questione stadio. Come dichiarato nell'editoriale di SDM di novembre, ribadisco che siamo in attesa della chiusura della fase di valutazione di procedibilità tecnica per avere gli elementi da condividere con la cittadinanza. Sarà nostra cura informare e coinvolgere i cittadini, garantendo loro il massimo impegno per tutelare le istanze della nostra comunità".

