Milan, le scelte obbligate di Pioli contro l’Hellas Verona

Contro l'Hellas Verona Stefano Pioli ha i giocatori contati. Ecco la situazione degli infortuni di casa Milan

Redazione Il Milanista

Sabato sera il Milan scenderà in campo per affrontare l'Hellas Verona. Un match non facile dopo la sosta per le Nazionali, la penultima del 2021. Ecco le ultime in vista del match contro gli Scaligeri.

OUT - L'infermeria di Milanello è piena di rossoneri: Alessandro Florenzi, Tiémoué Bakayoko e Rade Krunic. Ma in queste ultimi giorni si sono aggiunti altri protagonisti della formazione di Stefano Pioli come ad esempio Junior Messias, Mike Maignan e Theo Hernandez. Il terzino è risultato positivo al Covid-19, il portiere, invece, ha riportato un problema al polso e oggi pomeriggio verrà operato in artroscopia. Il brasiliano ex Crotone ha riportato una lesione del muscolo del retto femorale. E non bisogna dimenticare la situazione di Zlatan Ibrahimovic con lo svedese che continua a lavorare a parte, allungando i tempi di recuperi. Bakayoko e Krunic stanno proseguendo la riatletizzazione, mentre per Florenzi, Maignan e Messias servirà ancora più tempo.

VERSO IL RECUPERO - L'unico giocatore che nonostante l'infortunio sarà a disposizione è Davide Calabria. Il terzino, durante il ritiro della Nazionale ha riportato un risentimento muscolare. Il classe '96 sarà convocato ma difficilmente Pioli lo schiererà. Martedì infatti i rossoneri saranno impegnati contro il Porto per la terza giornata di Champions League.

RIENTRI - Nella giornata di oggi torneranno a Milanello gli ultimi rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali, come Kjaer, Tonali e Kessié.

Contro l'Hellas Verona in campo si vedrà un Milan inedito. In porta ci sarà Tatarusanu con Mirante che oggi si sta sottoponendo alle visite mediche. Per il resto Stefano Pioli ha l'obbligo di scelta. In difesa giocheranno come terzini Kalulu e Ballo-Touré. Al centro Tomori e uno tra Romagnoli e Kjaer. In mediana giocherà sicuramente Kessié, squalificato in Champions, accanto a uno tra Bennacer e Tonali. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao, con Rebic prima punta. Quest'ultimo preferito a Giroud, appena rientrato dall'infortunio.