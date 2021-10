Milan, lungo stop per Maignan: è il 14° infortunio stagionale

L'infortunio al polso di Mike Maignan potrebbe essere più grave del previsto. Ancora non sono ufficiali i tempi di recupero, ma il portierone francese rischia più di due mesi di stop.

La società si è comunque già mossa sul mercato, andando a prendere lo svincolato 38enne Antonio Mirante visto che anche Plizzari è out per infortunio.

Si tratta del 14° infortunio stagionale per i ragazzi di Pioli, che non può di certo considerarsi fortunato. Ma come hanno preso i tifosi rossoneri questa ennesima brutta tegola? Alcuni sono sconsolati, altri inferociti, mentre una parte la sta prendendo davvero con filosofia. Vi regaliamo una carrellata dei commenti più divertenti dei supporter del Diavolo<<<