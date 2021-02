Maldini: “Sarà una settimana particolare per Ibra. I rinnovi? Nessuna novità”

MILANO – Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida con la Roma, partendo dalla titolarità di Tomori a scapito di Romagnoli: “Ho la fortuna di lavorare in un club che esercita un fascino enorme sui calciatori. E’ un club storico. Fikayo ha delle caratteristiche particolari, abbiamo voluto ingaggiarlo perché credevamo potesse darci una mano importante nella seconda parte di stagione. Romagnoli? Sicuramente non è contento di questa esclusione ed è normale, ma se il Milan ha diciassette punti in più rispetto all’anno scorso ed è in seconda posizione, lo deve soprattutto ai giocatori che hanno giocato tutte le partite e Alessio è uno di questi”.

SU IBRAHIMOVIC A SANREMO – “Tutti si aspettano da Zlatan una grande partita stasera. Non credo si faccia influenzare da una settimana che sarà indubbiamente particolare. Questo è chiaro e non lo nascondiamo. E’ un grande professionista. L’anno scorso abbiamo tardato a rinnovargli il contratto e lui aveva già preso un impegno, pur senza dirci subito di cosa si trattasse. Poi abbiamo scoperto che era il Festival di Sanremo ma siamo in grado di gestire questa situazione, perché Ibra è un professionista serio e il Milan è una società altrettanto seria”.

SUL RENDIMENTO ATTUALE DEL GRUPPO – “Non credo di poter chiedere di più alla squadra. Per diventar grandi ci vuole tempo, la crescita rispetto alla scorsa stagione è stata esponenziale. In questo momento non siamo né il Bayern, né il City. Ora come ora c’è poco di più da poter chiedere ai ragazzi. Il calo delle ultime settimane credo sia abbastanza fisiologico. Sono tanti mesi che questi ragazzi tirano avanti la carretta e ci può stare un po’ di stanchezza”.

SUL RISCATTO DI TOMORI – “C’è un diritto di riscatto, è molto alto e faremo le nostre valutazioni per decidere se esercitarlo oppure no al termine della stagione”.

I CONTRATTI DI IBRA, CALHA E GIGIO – “Abbiamo colloqui settimanali. Sinceramente, in questo momento non ci sono grandi novità da raccontare”.