Verso Milan-Lazio, Romagnoli salta la gara contro la sua vecchia squadra?

Giocatore a rischio

Come riferito da Sky, un giocatore a rischio per questo big match èAlessio Romagnoli. L’ex difensore del Milan potrebbe infatti saltare la gara contro la sua vecchia squadra. Il giocatore soffre per un affaticamento che si è ripresentato ieri sera al termine della gara contro il Torino. La sua presenza a San Siro resta in dubbio e soltanto nella rifinitura si saprà con precisione se partirà per questa trasferta.