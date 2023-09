Verso Milan-Lazio, conosciamo meglio l’avversario di oggi dei rossoneri

Oggi pomeriggio alle 18 il Milan scenderà in campo contro la Lazio, per la settima giornata di campionato. Conosciamo gli avversari

Oggi pomeriggio torna in campo la Serie A. Alle 18 il Milansarà impegnato a San Siro nel big match contro la Lazio, valido per la settima giornata di campionato. Le due squadre arrivano alla partita con otto punti di divario, con i rossoneri in vetta alla classifica e i biancocelesti che invece non hanno iniziato bene la stagione. Tuttavia non bisogna sottovalutare i biancocelesti, reduci dalla vittoria interna contro il Torino. In attesa del fischio d’inizio, conosciamo meglio l’avversario di oggi dei rossoneri.

I biancocelesti sono alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in campionato, cosa non ancora successa nella stagione in corso. I capitolini è da aprile che non collezionano due clean sheet di fila e in trasferta hanno ottenuto quattro sconfitte nelle ultime sette lontano da casa. I biancazzurri non hanno ancora raggiunto il livello di brillantezza atletica, mentale e tecnica della passata stagione. Soltanto in queste prime sei giornate hanno infatti ricevuto 90 tiri avversari.

La Lazio appare in difficoltà nell’attuare il consueto gioco di mister Sarri e a verticalizzare subito verso il tridente offensivo. Attenzione però a Immobile, il quale ha segnato ben otto reti contro il Milan e dal 2014 è il giocatore che ne conta di più. Da non sottovalutare nemmeno Luis Alberto, che ha messo lo zampino in sei marcature contro i Diavoli in Serie A (tre reti e tre assist).

