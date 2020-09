Milan, l’addio di Paquetà porta al nuovo difensore

MILANO – E ora il difensore. Il Milan ora può pensare al prossimo acquisto da regalare a Pioli: un centrale che possa far rifiatare i due titolori Kjaer e Romagnoli, quest’ultimo ancora fermo ai box. Il noto portale di mercato gianlucadimarzio.com sottolinea come le speranze dei rossoneri di prendere Wesley Fofana siano ridotte all’osso per l’altissima valutazione del Saint-Etienne: 40 milioni di euro. Per questo la dirigenza rossonera è alla ricerca di un altro difensore.

Il Milan ora sta valutando Takehiro Tomiyasu del Bologna. Gli emiliano, per lasciare partire il giapponese, chiedono 25 milioni di euro. Nelle prossime ore la dirigenza rossonera e quella rossoblù cercheranno di capire la fattibilità dell’operazione. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche altre grosse novità. Addio Paquetà, si sblocca il mercato rossonero: ecco chi può arrivare ora! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA