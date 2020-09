Calciomercato Milan, pazza idea: rossoneri sul nuovo Theo Hernandez!

Calciomercato Milan, spunta l’idea che stuzzica Maldini e non solo

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il calciomercato rossonero ha subito l’ennesima impennata proprio in queste ore grazie alla chiusura lampo dell’operazione che ha portato Hauge a Milano e, soprattutto, in virtù della cessione di Paquetà al Lione per circa 20 milioni di euro. Maldini però starebbe pensando anche ad altre operazioni in entrata. Le priorità restano un difensore centrale ed un centrocampista di qualità, qualora dovesse partire Krunic, ma non sono da escludere sorprese anche in altre zone del campo.

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter ha rivelato che il Diavolo potrebbe fare qualcosa sulla fascia sinistra: “Milan sempre al lavoro per piazzare Diego Laxalt anche se l’alto ingaggio (€1,7M netti a stagione) resta uno scoglio: come sostituto idea Bruno Pittón del San Lorenzo. I rossoneri valutano il prestito con diritto di riscatto (può diventare obbligo a tot presenze)”. Non è la prima volta che il calciatore argentino viene accostato ai rossoneri, Maldini è da sempre affascinato dalle sue spiccate doti offensive, che ricordano un po’ le caratteristiche di Theo Hernandez. E i numeri lo dimostrano.

Nella scorsa stagione infatti Bruno Pittón è andato a segno ben 7 volte in 21 presenze con la maglia azulgrana del San Lorenzo. Il calciatore sogna di approdare in Europa anche perché ha raggiunto la piena maturità calcistica (ha 27 anni). Su di lui ci sono numerosi club della Liga e in Serie A Atalanta e Parma ci stanno facendo un pensierino. Se la dirigenza rossonera dovesse riuscire a cedere Laxalt, avrebbe il nome perfetto per sostituire il terzino uruguaiano.