Milan, Kjaer è pronto a tornare in campo: nuovo rinforzo per i rossoneri

Simon Kjaer è pronto a tornare in campo, dopo lunghissimi mesi di stop. Il difensore sarà un nuovo rinforzo per il Milan.

Redazione Il Milanista

I giocatori del Milan si stanno rilassando negli ultimi giorni di riposo concessi dal club, prima di tornare ad allenarsi. I Campioni d’Italia infatti si raduneranno lunedì a Milanello, per dare inizio al ritiro estivo. I rossoneri sono consapevoli di dover fare ancora meglio il prossimo anno e confermarsi non sarà un’impresa semplice. Il titolo è stato vinto meritatamente dai rossoneri, ma degli interventi mirati sono necessari. A tal proposito la dirigenza meneghina è al lavoro da tempo per trovare e acquistare i giusti profili da donare a mister Pioli. I nuovi innesti saranno un elemento aggiuntivo alla rosa di per sé già molto competitiva. Tra i giocatori che torneranno a disposizione dell’allenatore ci sarà anche Simon Kjear. Il difensore è rimasto fuori per gran parte della stagione precedente, ma ora è pronto a riprendersi la maglia da titolare.

Il danese si era infortunato a inizio dicembre nella gara contro il Genoa, che lo ha costretto a saltare tutto il girone di ritorno. Dopo sei mesi di cure, il centrale ha provato a tornare in campo per l’ultima giornata di campionato, con i medici che però hanno preferito non rischiare. In questi mesi Kjaer si è allenato tra piscina e fisioterapia e ha completato il processo di riabilitazione, consentendogli di tornare in campo durante il ritiro estivo.

Ora Kjaer è pronto a dare una nuova mano al Milan, come se fosse un vero rinforzo. I rossoneri potranno contare ancora sulla sua professionalità e molti giovani potranno imparare da questo campione. Ecco cosa ha dichiarato negli scorsi giorni il danese: "Personalmente trovo molto difficile elogiare me stesso. Ma una delle cose che il Milan ha ritenuto importante era portare nella squadra un po' di continuità e professionalità, intesa come quanto lavoro dovrai metterci ogni singolo giorno. Se devi fare un esercizio 20 volte e lo fai solo 18 volte sei già indietro. Questo è ciò che abbiamo cercato di trasmettere, devi dare il 100% ogni singolo giorno. Perché se lo fai oggi nel mondo del calcio, sarai in grado di superare gli altri. E poi anche tanta passione".