Paolo Scaroni è ufficialmente il nuovo presidente di Bracchi

Paolo Scaroni è ufficialmente il nuovo presidente della società "Bracchi". Ecco il nostro focus in merito...

C'è una curiosità dell'ultima ora che riguarda tutti gli appassionati di calcio e in particar modo i tifosi del Milan . La notizia è rappresentata dal fatto che il presidente onorario del Milan , ovvero Paolo Scaroni , è stato nominato presidente di Bracchi , società di trasporto merci e logistica.

Si tratta di un nuovo incarico per il numero uno del Milan che così entrerà ovviamente a far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione della società stessa. Ricordiamo che Paolo Scaroni , oltre ad presidente del Milan dal 2018, è il numero uno di Enel dal maggio scorso.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.