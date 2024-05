Milan, Khephren Thuram obiettivo del centrocampo dei rossoneri

Come riferito da Nicolò Schira su X, il Milan potrebbe tornare fortemente su Khephren Thuram, centrocampista del Nizza in scadenza

Come riferito da Nicolò Schira su X, il Milanpotrebbe tornare fortemente su Khephren Thuram, centrocampista del Nizza in scadenza di contratto nel 2025 e già certo di non rinnovare con il club francese.