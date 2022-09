Un big match apre l’ottobre casalingo dei rossoneri

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato ufficiale in merito alla vendita dei biglietti per Milan vs Juvetus di Serie A a ottobre. "Il mese di ottobre a San Siro si aprirà con una grande "classica" del calcio italiano: sabato 8 ottobre alle 18.00 il Milan affronterà la Juventus nella gara valevole per la 9° giornata di Serie A, nella sfida numero 240 tra queste due squadre. Il primo incrocio ufficiale risale al 28 aprile 1901, mentre il prossimo sarà il 90esimo Milan-Juventus nella storia della Serie A, con 29 vittorie rossonere, 24 bianconere e 36 pareggi".