Milan, Theo Hernandez da valutare: oggi gli esami strumentali

Il terzino francese ha riportato un problema durante la sfida contro il Napoli e si sottoporrà a dei controlli per valutare le sue condizioni

Redazione Il Milanista

Il Napoli condanna il Milan alla prima sconfitta stagionale. Con il 2-1 in favore degli azzurri, i rossoneri lasciano San Siro per la prima volta in questa stagione senza fare bottino pieno. Non è la prestazione a preoccupare, il Milan ha espresso un gran calcio, creato tanto e mandato in difficoltà la compagine partenopea. Piuttosto, il campanello d'allarme per Stefano Pioli sono i tanti problemi muscolari dei suoi calciatori. Durante l'incontro si è fermato Davide Calabria, seguito da Theo Hernandez che è rimasto in campo per 90' nonostante un problema all'adduttore per il terzino francese.

Un infortunio che ha costretto l'ex Real Madrid ad abbandonare il ritiro con la nazionale francese in anticipo e che non gli permetterà di prendere parte agli impegni di Nations League della selezione transalpina. Nella giornata odierna Theo si sottoporrà a degli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio e soprattutto i tempi di recupero. A riferirlo è Tuttosport.

La speranza per i rossoneri è che possa tornare disponibile per la gara contro l'Empoli dopo la sosta, così come per Calabria. Il rischio per il Milan è quello di perdere entrambi i terzini titolari in un colpo solo. I due andrebbero ad aggiungersi al già infortunato Alessandro Florenzi e il reparto delle corsie laterali in difesa resterebbe coperto solo da Dest e Ballo Touré. Si attendono aggiornamenti.