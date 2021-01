Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: Calabria sulla mediana. Dalot titolare

MILANO – Con Milan-Juventus di questa sera si concluderà la sedicesima giornata di Serie A. Un match importante condizionato dagli molti assenti: Saelemaekers, Bennacer, Ibrahimovic, Morata per infortunio, Alex Sandro, Cuadrado, Krunic e Rebic per Covid. Senza dimenticare Tonali out per la squalifica. Pioli, con il solo Kessié disponibile sulla mediana, ha scelto di affiancarlo con Davide Calabria. Nella Juve, invece, c’è Frabotta dal primo minuto.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge, Leao.

A disposizione: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Duarte, Kalulu, Musacchio, Díaz, Frigerio, Colombo, Maldini.

Allenatore: Pioli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Frabotta; Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, Ronaldo.

A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Di Pardo, Dragusin, Demiral, Arthur, McKennie, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski, Da Graca.

Allenatore. Pirlo

