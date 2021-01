Milan-Juve parla l’ASL: “Pronti ad intervenire”

MILANO – Domani sera si dovrebbero affrontarsi Milan-Juventus per una delle partite più importanti dell’anno. Un match che vede come protagonisti gli assenti: Pioli non potrà fare affidamento su Ibrahimovic, Gabbia, Saelemaekers, Tonali, Bennacer. Pirlo invece su Morata, Cuadrado e Alex Sandro. Quest’ultimi due fermati dalla positività al Coronavirus.

Ai microfoni de Il Corriere della Sera è intervenuto il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, il Dottor Roberto Testi che ha parlato della possibilità di rinvio del match. Ecco cosa ha detto: “La Juventus ci ha avvisati della positività al coronavirus di due giocatori. Per uno, la segnalazione è avvenuta lunedì 4 gennaio, e per il secondo martedì 5. In questo momento non abbiamo elementi per dire che c’è un focolaio all’interno della squadra, perché sappiamo come è avvenuto il contagio per i due calciatori e perché tutti gli altri compagni sono negativi. Se oggi – continua il Dott.re Testi – dovessero esserci nuovi positivi e ci fosse l’evidenza di un focolaio non controllato all’interno della squadra, si creerebbe un problema di sicurezza anche per gli altri giocatori. È chiaro, quindi, che la Asl sarebbe costretta a intervenire, isolando tutti e bloccando la partenza della Juventus per Milano“.

Una situazione vissuta a inizio stagione che ha visto tra i protagonisti la Juventus e il Napoli. In quel caso i partenopei decisero di non partire e di restare a Castel Volturno. La partita inizialmente fu data la vittoria per 3 a 0 proprio dai bianconeri ma il Collegio di Garanzia del Coni, nel mese di dicembre, ha deciso di annullare la vittoria a tavolino e ha decretato che il match si debba rigiocare. Ma al momento sono solo brutti pensieri: la speranza è che entrambi domani si possano affrontare sul campo.