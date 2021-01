Milan-Juve: arbitra Irrati

MILANO – Milan-Juventus non sarà mai una partita come le altre. E’ probabilmente uno dei match più importanti dell’intera Serie A, sia per prestigio, sia per fama. Ma anche per i tanti campioni che in passato hanno vestito le maglie dei club. Potrebbe essere la partita in onore di Paolo Rossi, scomparso da meno di un mese, che nella sua lunga carriera ha vestito entrambe le casacche. E proprio mercoledì 6 gennaio i due club si affronteranno a San Siro per il 15esimo turno di Serie A. L’AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha diramato sul proprio sito internet, aia-figc.it, la squadra arbitrale che avrà l’onore e l’onere di condurre la partita. L’arbitro sarà Massimiliano Irrati della sezione di Firenze. Insieme al toscano ci saranno gli assistenti Costanzo e Longo. Alla Var Orsato e Mondin all’Avar. Ecco la squadra:

MILAN – JUVENTUS h. 20.45

IRRATI

COSTANZO – LONGO

IV: DOVERI

VAR: ORSATO

AVAR: MONDIN

La 16a giornata inizierà mercoledì alle 12.30 c0n Cagliari-Benevento. Ecco dunque tutte le designazioni arbitrarli per questo turno infrasettimanale:

ATALANTA – PARMA h. 15.00

SACCHI

TOLFO – BERTI

IV: GIACOMELLI

VAR: GUIDA

AVAR: GALETTO

BOLOGNA – UDINESE h. 15.00

AYROLDI

LO CICERO – DI GIOIA

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BINDONI

CAGLIARI – BENEVENTO h. 12.30

ABBATTISTA

RANGHETTI – MIELE

IV: LA PENNA

VAR: CALVARESE

AVAR: DI IORIO

CROTONE – ROMA h. 15.00

PICCININI

PERETTI – VONO

IV: PEZZUTO

VAR: PAIRETTO

AVAR: DE MEO

LAZIO – FIORENTINA h. 15.00

ABISSO

LIBERTI – FIORE

IV: MANGANIELLO

VAR: MARESCA

AVAR: CARBONE

NAPOLI – SPEZIA h. 18.00

MARIANI

BRESMES – MARGANI

IV: GHERSINI

VAR: BANTI

AVAR: DEL GIOVANE

SAMPDORIA – INTER h. 15.00

VALERI

PASSERI – VIVENZI

IV: MASSA

VAR: CHIFFI

AVAR: PAGANESSI

SASSUOLO – GENOA h. 15.00

FABBRI

MASTRODONATO – ROBILOTTA

IV: GIUA

VAR: NASCA

AVAR: MELI

TORINO – H. VERONA h. 15.00

DI BELLO

TEGONI – TARDINO

IV: PASQUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: FIORITO

