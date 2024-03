Il Milan torna con i Junior Camp in Nordamerica: i dettagli

Il Milan continua con le sue iniziative in giro per il mondo: in estate i Junior Camp faranno tappa in Nordamerica. Ecco tutti i dettagli

Lorenzo Focolari Redattore 6 marzo - 09:24

Oltre al campo e alla Prima Squadra il club è sempre attento ai giovani e alla diffusione del marchio. Per questo continuano le iniziative dei junior camp. Dopo le novità su Malta, ce ne sono altre. Il sito ufficiale del Milanha fatto sapere i dettagli per il nordamerica. Il comunicato: "AC Milan è lieto di annunciare il ritorno del progetto Milan Junior Camp in Nordamerica, offrendo alle giovani generazioni di 24 città tra Stati Uniti e Canada un'estate ricca di iniziative e nuove esperienze, e al Club l'opportunità di continuare la propria crescita globale e il rafforzamento del proprio legame con un mercato strategico.

A partire dal mese di giugno fino ad agosto, infatti, avrà il via la nuova stagione dei Milan Junior Camp, che attraverserà gran parte di Stati Uniti e Canada e si espanderà rispetto al passato, toccando un totale di 23 città.

California, Florida, Maryland, Massachusetts, New Jersey, North Carolina, Pennsylvania e Texas saranno gli stati che ospiteranno i Camp nel territorio statunitense. A questi si aggiunge la Virginia, dove il progetto sarà portato avanti dall'AC Milan Academy Virginia, ufficialmente lanciata alla fine dello scorso anno.

Parallelamente, i Milan Junior Camp varcheranno il confine, sbarcando in due province canadesi di Ontario e Quebec, regioni dove faranno ritorno per il secondo anno consecutivo.

I Milan Junior Camp sono un'incredibile opportunità per ragazzi e ragazze dai 6 ai 16 anni che vogliono avvicinarsi al calcio, e rappresentano un progetto coinvolgente ed educativo volto a consolidare e potenziare le abilità motorie, tecniche, tattiche e psicologiche degli aspiranti calciatori attraverso attività ludiche mirate ad una crescita sia atletica che personale.

Gli allenamenti, che verranno seguiti in prima persona dagli Official Milan Academy Coach, hanno alla base l'approccio integrato del Metodo Milan, che si focalizza sulla valorizzazione delle potenzialità dei giovani partecipanti mediante attività finalizzate al miglioramento individuale, ottenibile anche grazie al confronto con i valori positivi dello sport e del Club rossonero quali il rispetto delle regole, lo stare in gruppo, l'inclusione e la condivisione della medesima passione.

Franco Baresi, Vicepresidente Onorario di AC Milan, ha commentato l'iniziativa dicendo: "L'ampio supporto dei tifosi in Nordamerica è la conferma della forza e dell'importanza della famiglia rossonera oltre oceano e siamo entusiasti di offrire ai più giovani la possibilità di crescere nel mondo del calcio, promuovendo valori positivi e alimentando la passione per il nostro Club. I Milan Junior Camp, infatti, riflettono l'impegno del Club nel voler contribuire in modo significativo alla crescita personale dei bambini e dei ragazzi partecipanti, con l'obiettivo di lasciare loro un'impronta indelebile nel loro percorso di sviluppo".

Il centrocampista rossonero e capitano della Nazionale degli Stati Uniti, Christian Pulisic, ha aggiunto: "Il calcio non è solo un gioco, ma un veicolo di valori che vanno oltre il campo e, da statunitense, vedere come negli ultimi anni la passione per questo sport stia crescendo sempre più in Nordamerica mi rende davvero orgoglioso. Proprio per questo, credo che sia importante sostenere iniziative come i Milan Junior Camp, che vogliono promuovere i valori sani dello sport alle generazioni più giovani; obiettivo che mi vede già impegnato in prima persona sul territorio americano. Sono lieto che il Club per cui gioco condivida con me questa visione positiva e voglia promuovere e coltivare l'amore per questo magnifico sport e per i colori rossoneri a livello globale".

Lo sbarco dei Milan Junior Camp in territorio nordamericano sottolinea il forte legame che lega l'AC Milan con il Nordamerica. Con 46 milioni di tifosi tra US e Canada e il riconoscimento come club di calcio italiano più apprezzato negli Stati Uniti secondo la ricerca di mercato internazionale YouGov, l'AC Milan è profondamente radicato nel panorama sportivo americano.

Le partnership del Club con i New York Yankees e YES Network, il recente lancio del Fourth kit con il partner PUMA e lo streetwear brand di Los Angeles PLEASURES - il lancio maglia più di successo nella storia del Club - così come il Pre-Season Tour dell'estate scorsa sulla West Coast, rappresentano alcuni dei momenti salienti che testimoniano la presenza e influenza del Club in Nordamerica". (acmilan.com)

