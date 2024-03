Milan Junior Camp: ecco la nuova tappa estiva a Malta

Il programma

“Il programma, dedicato a ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni (nati dal 2017 al 2007), prevederà la partecipazione di ogni iscritto a undici sessioni di allenamento, coordinati da un Official AC Milan Academy Coach e strutturati con orari fissi dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 19.30, con l'obiettivo di offrire ai giovani partecipanti un'esperienza calcistica completa, combinando il divertimento e la crescita personale in un ambiente salutare e sicuro. L'arrivo dei Milan Junior Camp a Malta testimonia l'attenzione continua del Club per il calcio giovanile e l'impegno nel promuovere, attraverso il Metodo Milan, valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione e l'inclusione”.