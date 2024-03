News Milan / Bomba De Zerbi! L’annuncio fa sognare i tifosi: “Tutto vero”

Stefano Pioli vivrà questo finale di stagione con la speranza e la voglia di strappare la riconferma sulla panchina del Milan . Un'impresa non certo semplicissima alla luce delle tante difficoltà riscontrate dalla sua squadra in questa stagione. Tanti, forse troppi i lati negativi. Dal calvario infortuni ai risultati altalenanti, dal gioco che latita alle eliminazioni pesanti e premature da Champions League e Coppa Italia. Senza dimenticare l'ennesimo derby perso rovinosamente e una lotta scudetto che non ha praticamente mai visto presente il Diavolo.

E poi c'è gran parte del tifo rossonero che non appoggia più Pioli e che desidera da tempo un cambio in panchina, un altro fattore da tenere presente. Il destino del tecnico passerà appunto da questo finale di stagione e - in particolare - dai risultati che il Milan riuscirà a ottenere in Europa League. Ma potrebbe non bastare. Tanto che già da tempo si fanno i nomi dei possibili successori di Pioli, con Antonio Conte e Thiago Motta tra i profili più chiacchierati. Ma in queste ultime ore è arrivata una notizia a dir poco clamorosa che riguarda un altro grande allenatore, Roberto De Zerbi: ecco tutti i dettagli <<<