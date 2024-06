Milan, Jimenez resta: ma nel 2025-26 il Real Madrid potrà riacquistarlo

Alex Jimenez è un nuovo giocatore del Milan. Il terzino rossonero, dopo le ottime prove messe in mostra nel corso di questa stagione è stato riscattato dai rossoneri. Stando alle ultime notizie però riportate da Fabrizio Romano, il Real Madird (ex proprietario del cartellino) avrebbe lasciato aperti degli spiragli per un suo ipotetico ritorno in Blancos.