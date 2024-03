Milan, la dirigenza ottiene il riscatto di Jimenez: le cifre dell’operazione

Il Milan continua a programmare ed a investire sui propri giovani. Molti sono i talenti presenti nella Primavera di Ignazio Abate

Stefania Palminteri Redattore 25 marzo 2024 (modifica il 25 marzo 2024 | 11:13)

Il Milan continua a programmare ed a investire sui propri giovani. Molti sono i talenti presenti nella Primavera di Ignazio Abate che hanno stupito non solo i vertici rossoneri ma anche diverse società sparse in Europa. L'obiettivo del Milan è dunque quello di blindare il prima possibile tutti i giovani calciatori, per evitare brutte sorprese.

Stando alle ultime notizie il Milan avrebbe raggiunto l'accordo con il Real Madrid per il riscatto un po' più basso rispetto al previsto di Jimenez. Ai madrileni andranno 5 milioni di euro e si alzerà anche la cifra del diritto di recompra. In tutto questo il Milan, che si gode la Primavera alle final four di Youth League per il secondo anno consecutivo, pensa anche alla seconda squadra: una under 23 dove Camarda e compagni sarebbero messi al centro del progetto e aiutati nella loro crescita come calciatori.

