Calciomercato / Lo vogliono tutti, può prenderlo Ibra: “Milan in pole!” / News

Ibrahimovic scalda i motori. Lo svedese è pronto a entrare finalmente in scena e vorrà farlo certamente in grande stile, come suo solito. Zlatan, lo sappiamo, non è uno da mezze misure, uno che si accontenta, uno che abbassa le aspettative. Lui è un vincente, è ambizioso e vuole sempre fare la differenza, alzando sempre più l'asticella. Questa sarà, come sempre, la sua filosofia anche per quanto riguarderà le gestione del Milan del prossimo futuro. E, ovviamente, anche del calciomercato rossonero.