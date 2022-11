Milan, Jaissle spiega come affronterà Pioli nell’ultima sfida di Champions

Le parole di Matthias Jeissle, coach del Salisburg: domani affronterà il Milan in Champions League valida per la qualificazione agli ottavi

"La nostra giovane squadra è riuscita a creare una possibilità di qualificazione in questo gruppo incredibilmente forte a San Siro. Pochi avrebbero creduto che ciò fosse possibile prima della prima partita. Già questo è un risultato incredibile. Anche se l'ho già detto, è tutt'altro che automatico. Se si ha un'occasione del genere, si vuole ottenere una vittoria e sfruttarla. Questo è certo. La pressione è sul Milan , che è il grande favorito. Il fatto che dobbiamo vincere non ha un ruolo importante. Vogliamo sempre attaccare il più possibile, indipendentemente dalla situazione".

Queste le parole di Matthias Jaissle, tecnico del Salisburgo, che domani affronterà il Milan a San Siro, nell'ultima sfida di Champions League dei giorni. Si tratterà di una sfida fondamentale per i rossoneri che si giocheranno la qualificazione agli ottavi proprio contro la squadra austriaca. All'andata, la squadra di Stefano Pioli era passata in svantaggio a causa del bel goal di Noah Okafor, per poi rimontare grazie alla rete di Alexia Saelemaekers, su assist di Rafael Leão. Il tecnico parmense non ho ancora scelto gli 11 titolari anche se la sensazione è quella di puntare di nuovo sull'attaccante portoghese dal primo minuto, che dovrà farsi perdonare la brutta prova di Torino.