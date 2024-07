Milan: Jacopo Sardo piace, ma lui è pronto a volare in Germania

Il Milan continua a monitorare con interesse la situazione legata ad un giovanissimo calciatore della Lazio Primavera, ovvero Jacopo Sardo. Si tratta di un classe 2005 che di ruolo fa il centrocampista centrale. Nell'ultima stagione in biancoceleste, Sardo ha trovato 8 gol e 3 assist in 34 partite tra campionato Primavera 1 TIM , Coppa Italia di categoria e UEFA Youth League .

Il calciatore volerà però a giocare in Germania. Con la Lazio che, da quest'operazione, incasserà appena 100mila euro (il premio di formazione). Come riferito, infatti, da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di 'Sky Sport', Sardo si è recato in Germania per firmare un contratto 'pro' con il Saarbrücken, club della 3. Liga tedesca, l'equivalente della nostra Serie C. Il Milan, infatti, sempre secondo Di Marzio, non avrebbe mollato la presa sul centrocampista e continuerà a seguirlo, con l'obiettivo di prenderlo nel prossimo calciomercato di gennaio. Detto questo, attenzione ad altre clamorose novità di mercato. Ibra scatenato! Dopo Pavlovic, subito altri 2 colpi: "Vogliono giocare al Milan!" <<<