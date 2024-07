Mercato | Dopo Pavlovic, subito altri 2 colpi: “Vogliono giocare al Milan!”

Eccolo il secondo colpo di questo mercato estivo del Milan: Strahinja Pavlovic. Il 23enne serbo arriva per rinforzare la difesa rossonera, che però potrebbe accogliere a breve anche un altro volto nuovo. Parliamo del brasiliano Emerson Royal del Tottenham, che il Milan vuole chiudere per fare un passo avanti anche sulla fascia destra difensiva. Due colpi che vi raccontavamo in chiusura già da giorni. Ma il calciomercato del Milan non si fermerà a loro due, tutt'altro. Già perché il club rossonero starebbe lavorando anche per altri due colpi di grosso calibro. In questo senso, due giocatori in particolare starebbero spingendo per trasferirsi al Milan: partiamo dal primo <<<