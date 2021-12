Udinese-Milan, ecco tutte le statistiche del post-partita

Il Milan è riuscito ad ottenere solo un pareggio alla Dacia Arena. Ecco tutte le statistiche del match del post-partita.

Il Milannon riesce a vincere in trasferta. La squadra di Pioli è stata fermata da un Udinese in cerca di riscatto. A dominare la partita sono stati proprio i bianconeri, grazie al vantaggio di Beto al 17’. Il pareggio dei rossoneri è arrivato soltanto nei minuti di recupero finali. È Ibrahimovic ha gonfiare la rete al 90’+2’, regalando alla squadra 1 punto fondamentale per la classifica. I diavoli infatti continuano a detenere il primo posto con 39 punti, in attesa della sfida dei partenopei e dei nerazzurri. Al termine della gara, la società rossonera ha pubblicato sul sito ufficiale acmilan.com tutte le statistiche del match. Ecco tutti i numeri del post-partita: