Milan, cresce l’interesse per Fonseca: importanti novità dalla Francia

In casa del Milan si continua a monitorare con interesse il profilo di Paulo Fonseca per il futuro della panchina rossonera

In casa Milansi continua a cercare il profilo ideale per il futuro della panchina. A Sport Mediaset si è fatto il punto della situazione, riscontrando alcune novità. Il maggior indiziato restaPaulo Fonseca, sul quale ci sono delle importanti novità. È stato beccato in Francia in un noto negozio di bricolage con scatoloni che fanno pensare a un trasferimento.