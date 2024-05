News Milan – Sky dà l’annuncio in diretta: “Nuovo allenatore, la scelta è fatta!”

Nelle scorse ore vi abbiamo riferito delle voci riguardanti un possibile approccio del Milan nei confronti di Roberto De Zerbi , che ha lasciato il Brighton. In particolar modo i colleghi di Sport Mediaset hanno parlato di contatti - anche positivi - tra le parti. Noi dunque abbiamo cercato di approfondire la situazione nelle ultime ore ma, da quanto abbiamo raccolto, per ora piovono solamente smentite, sia lato Milan che dal fronte De Zerbi .

Insomma, se qualcosa sta bollendo veramente in pentola, allora è un qualcosa di veramente nascosto e che - ad oggi - non trova riscontri o conferme. Bisogna sicuramente tenere l'attenzione alta, perché sorprese e colpi di scena possono essere sempre dietro l'angolo. Ma da quanto ci risulta il Milan si starebbe muovendo su piste differenti. La conferma arriva anche da Sky Sport, che in queste ore ha dato un annuncio in diretta assolutamente pesantissimo: il Milan avrebbe fatto la sua scelta sul nuovo allenatore, tutti i dettagli <<<