San Siro, Milan e Inter insieme al Comune per il ricorso sul vincolo

Sul tema stadio, non è ancora chiuso il discorso su San Siro: Milan e Inter infatti si sono uniti all'Amministrazione per il ricorso al TAR

Uno dei fronti più caldi in casa Milan è il tema stadio . Mentre il club continua con il suo progetto legato all'area di San Donato , ci sono novità sul fronte di San Siro . Il Comune di Milano infatti si è posto contro il vincolo sul secondo anello .

E in questo senso Inter e Milan stanno facendo fronte comune con l'Amministrazione meneghina . I club infatti si sono costituiti al TAR con il Comune contro il parere della Soprintendenza , che ha vietato la demolizione integrale del Meazza per la costruzione di un nuovo impianto.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.