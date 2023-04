Milan-Inter: un big nerazzurro rischia di dover saltare il match

Il Milan di Stefano Pioli affronterà in semifinale l'Inter di Simone Inzaghi, in un derby accesissimo di Champions League...

Il Milan di StefanoPioliaffronterà in semifinale l'Inter di Simone Inzaghi, in un derby accesissimo di Champions League. La gara di andata si giocherà il 10 maggio, mentre il ritorno il 17, sempre alle ore 21:00. Sarà una gara importantissima per i rossoneri, che vorranno arrivare il più lontano possibile, per riscattare una stagione che finora in campionato non ha regalato molte gioie ai tifosi.