Milan, non solo campo: ecco le sfide sociali per la società rossonera

Le celebrazioni del 125° anniversario del Milan si rafforzano con il lancio della campagna multicanale....

Lorenzo Focolari Redattore 15 novembre 2024 (modifica il 15 novembre 2024 | 19:51)

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Proprio Fondazione Milan sarà protagonista nelle prossime settimane di una serie di iniziative di stampo sociale, che in questo periodo di Festività saranno rivolte in particolare ai tifosi rossoneri con disabilità, nel contesto del programma di accessibilità "Il Milan per Tutti"”.

Ancora il comunicato — “Dalla sfida contro l'Empoli del 30 novembre, quando le squadre della Divisione Calcio Paralimpica e Sperimentale (DCPS) della FIGC affiliate al Club vivranno un'esperienza unica a San Siro, a un'iniziativa in programma il 3 dicembre per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, fino alle raccolte fondi in occasione dei matchday di dicembre che contribuiranno alla donazione di un pulmino al Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano, che permetterà loro di raggiungere centri sportivi del comune e non solo, incentivando l'autonomia e l’integrazione sociale degli atleti”.

Una tradizione rossonera — “Infine, come ormai da tradizione per la famiglia rossonera, Fondazione Milan visiterà una serie di istituzioni ospedaliere del territorio milanese insieme a calciatori e calciatrici delle Prime Squadre e del Settore Giovanile per portare momenti di spensieratezza e speciali doni ai giovani pazienti dei reparti pediatrici”.