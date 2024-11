Milan News – Gira una folle voce di mercato: “Può tornare a gennaio!”

Come al solito, in orbita Milan continuano a circolare tantissime news e indiscrezioni di calciomercato. Il periodo è di quelli caldi, senza calcio giocato e con la sessione invernale di mercato che si avvicina. E il club rossonero ha effettivamente diverse questioni in ballo. Partiamo dai rinnovi, con i nomi di Maignan, Gabbia, Theo Hernandez e Reijnders in primissima linea. Strada in discesa per quanto riguarda Gabbia, Reijnders e anche Maignan, mentre ci sarà ancora da attendere e da trattare per Theo Hernandez.