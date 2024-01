Milan, iniziati oggi i lavori a San Siro: questo il costo della rizollatura

Questa mattina sono iniziati i lavori per la posa di erba a San Siro. Questo il costo della rizollatura per Milan e Inter

Sono iniziati oggi i lavori a San Siro per migliorare il terreno di gioco. Finora Milan e Inter hanno giocato infatti su un pessimo terreno, che necessitava di miglioramenti. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club rossonero e quello nerazzurro hanno deciso di intervenire per risolvere questo problema.

Dal 20 gennaio verrà infatti inserita l’erba artificiale grazie ad appositi macchinari. Il corso della rizollatura totale sarà di 500 mila euro. Le due società hanno approfittato di questa settimana per fare i lavori, dal momento che il Milan giocherà in trasferta e l’Inter sarà impegna in Arabia per la Supercoppa Italiana.