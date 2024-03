Inchiesta Milan, iniziata ieri l’analisi dei telefoni e tablet sequestrati

Nella giornata di ieri è iniziata l’analisi di estrapolazione dei dati dai telefoni sequestrati in casa Milan lo scorso 12 marzo

Prosegue l’inchiesta della Procura di Milano sul passaggio del Milan dal fondo Elliott al fondo RedBird nell’estate del 2022. Come riferito da SportMediaset, è iniziata ieri l’attività di estrapolazione dei dati dai telefoni e altri dispositivi informatici.v

Gli oggetti erano stati sequestrati dalle autorità durante le perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza il 12 marzo scorso. In quell’occasione vennero perquisiti anche gli uffici di casa Milan. Tra gli indagati ci sono l’attuale amministratore delegato Giorgio Furlani e il suo predecessore Ivan Gazidis .

Sono circa 40 le parole chiave individuate dai pm per analizzare messaggi e mail . In seguito a queste analisi si capirà meglio se Elliott controlla ancora il Milan nonostante la cessione.

