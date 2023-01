Milan, parte oggi la vendita dei biglietti per la gara contro il Torino

Inizia da oggi la vendita dei biglietti per la partita tra il Milan e il Torino, in programma a San Siro il 10 febbraio

Il mese di febbraio si aprirà subito con delle gare casalinghe per il Milan . Il 5 febbraio andrà in scena l’attesissimo Derby della Madonnina, mentre il 10 febbraio ci sarà lo scontro contro il Torino sempre a San Siro. Quello tra i rossoneri e i granata sarà il 196esimo confronto tra le due squadre, con il bilancio nettamente a favore dei Diavoli. I meneghini hanno infatti ottenuto 74 vittorie, 67 pareggi e 54 sconfitte. Tuttavia proprio i granata sono riusciti a fermare il Milan nel corso dell’ultima sfida di Coppa Italia, con i Campioni d’Italia eliminati agli Ottavi di finale.

Da oggi 24 gennaio parte la vendita dei biglietti per la sfida contro il Torino . I ticket possono essere acquistati online sul sito singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket. Dalle ore 12 dei martedì 24 gennaio fino alle ore 23:59 di mercoledì 25 gennaio la fase di vendita sarà dedicata agli abbonati. Ogni abbonato infatti potrà acquistare un biglietto aggiuntivo a un prezzo scontato.

Invece dalle ore 12 di giovedì 26 gennaio partirà la vendita libera, che rimarrà aperta fino a esaurimento posti. Il costo dei biglietti parte da €14 nella fase abbonati e da €19 nella fase libera. Inoltre durante la vendita libera, gli Under 16 potranno usufruire della tariffa a €14 in alcuni settori se accompagnati da un adulto. Anche gli Over 60 avranno a disposizione dei prezzi scontati.