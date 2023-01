Lazio-Milan, le probabili formazioni e dove vedere il big match dell’Olimpico

Il Milan scenderà in campo questa sera alle 20:45 per disputate l’ultima partita del girone d’andata contro la Lazio

Redazione Il Milanista

Questa sera il Milan scenderà in campo alle 20:45 contro la Lazio, per la diciannovesima giornata di Serie A. Il big match dell’Olimpico chiuderà definitivamente il girone d’andata. I rossoneri sono chiamati a rialzarsi dopo il periodo difficile, che li ha visti uscire dalla Coppa Italia e perdere la finale di Supercoppa Italiana. Invece i biancocelesti vengono da una vittoria in campionato e dal passaggio ai Quarti di Coppa Italia. Il big match sarà visibile su DAZN.

Tra le fila biancocelesti non ci sarà Ciro Immobile. Il bomber è infortunato e tornerà a disposizione soltanto a febbraio. Il tridente offensivo sarà formato da Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson come centravanti. Per il resto della formazione ci sono poche novità, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto a centrocampo insieme a Cataldi. In difesa invece la coppia centrale sarà formata da Casale e Romagnoli, con Marusic e Lazzari come terzini.

Invece Stefano Pioli ha deciso di variare il modulo e utilizzare il 4-3-3. In porta ci sarà sempre Tatarusanu, mentre in difesa torna Kalulu al fianco di Tomori con Calabria e Dest sulle fasce. Proprio ieri Theo Hernandez si è fermato per un affaticamento muscolare e rimarrà a Milano per precauzione. Sulla mediana Saelemaekers appare in vantaggio rispetto a Messias; a centrocampo invece è Pobega ad essere in vantaggio su Diaz. Turno di riposo per Giroud, che verrà sostituito o da Rebic o da Origi. Pioli recupera anche Krunic, che però parte dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Origi, Leao. Allenatore: Pioli