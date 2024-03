Milan, indagati Furlani e Gazidis: questa l’incredibile ipotesi dei PM

In casa Milan sono avvenute delle perquisizioni, con Furlani e Gazidis che risultano indagati. Di seguito l’ipotesi che circola

Nel pomeriggio sono avvenute delle perquisizioni della Guardia di Finanza in casa Milan . Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Giorgio Furlani (attuale CEO del Milan) e Ivan Gazidis (suo predecessore) risultano "indagati dalla Procura di Milano per l’ipotesi di reato di ostacolo all’attività della Federazione Italiana Gioco Calcio di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone di squadre di calcio".

L'ipotesi che circola è che il Milan "non appartenga davvero a chi dal 31 agosto 2022 ne appare il proprietario teorico, e cioè l'allora acquirente fondo statunitense RedBird del finanziere Gerry Cardinale, ma che in realtà sia sempre rimasto e sia tuttora sotto l'influenza controllante dell'allora apparente venditore, il fondo statunitense Elliott del finanziere Paul Singer, viene suggerita al Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza da tre fonti documentali di inedite circostanze". Le perquisizioni sono avvenute anche nelle case degli indagati, dove sono stati sequestrati telefoni e computer degli interessati. Se questo scenario dovesse essere confermato, allora il Milan sarebbe responsabile della violazione delle norme sulle comunicazioni obbligatorie alla Figc e dell'art 5 del regolamento Uefa sulla multiproprietà.