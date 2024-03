News Milan / Terremoto perquisizioni! E ora dicono che gli Arabi…

1 di 2 AC Milan, perquisizioni in sede

Le ultime notizie hanno fatto esplodere un improvviso terremoto in casa Milan, con la Guardia di Finanza che ha avviato delle perquisizioni nella sede del club rossonero. L'ipotesi avanzata è che il Milan non appartenga davvero al fondo statunitense RedBird di Gerry Cardinale, ma che in realtà sia ancora sotto il controllo di Elliott. Le perquisizioni sono avvenute anche nelle case degli indagati, dove sono stati sequestrati telefoni e computer degli interessati.