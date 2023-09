Milan, Tonali torna a casa: il video dell’incontro con mister Pioli

Sandro Tonali è tornato a casa. L’ex centrocampista rossonero è tornato al centro sportivo di Milanello insieme alla Nazionale Italiana. La formazione azzurra si sta infatti allenando in questi giorni nel quartier generale del Milan , in occasione della sfida di questa sera contro l’Ucraina.

Incontro Tonali-Pioli

Nell’unico giorno di contemporaneità tra Italia e Milan, è arrivato l’incontro tra Tonali e l’ex allenatore Pioli. È stato proprio un bel momento quello andato in scena tra il centrocampista del Newcastle e l’allenatore rossonero. L’allenatore ha abbracciato più volte il suo ex giocatore, come testimoniato dalle immagini riprese da Sky Sport. Durante l’incontro erano presenti anche il viola Biraghi e il figlio di Pioli, Gianmarco. Vediamo di seguito il video dell’incontro: