Mercato Milan | Boom Maignan, colpo segreto di Moncada: raffica di news

Il Milan si è lasciato alle spalle un mercato estivo decisamente esaltante, pieno di novità, movimenti in uscita e in entrata e di colpi di scena. Furlani e Moncada, al loro primo calciomercato e sotto la lente d'ingrandimento di tifosi e addetti ai lavori dopo l'addio di Maldini e Massara, hanno voluto mandare un segnale forte. E, dalle tantissime notizie che stanno già circolando in ambiente rossonero, pare proprio che non vogliano fermarsi. Tutt'altro.