Milan, il report della seduta odierna

Ecco il report della seduta odierna

MILANO - Ieri sera il Milan ha battuto, in trasferta, il Torino di Davide Nicola., una vittoria importante per 7 a 0. Un risultato non nuovo per Stefano Pioli che, nella sua carriera aveva già segnato sette reti: era successo nel 2014 quando alla guida della Lazio si impose, in Coppa Italia, 7 a 0 sulla Virtus Bassano. Qualche anno fa, il 12 marzo del 2017, con la sua Inter si impose 7 a 1 sull'Atalanta. Stesso risultato, il 30 gennaio 2019, alla guida della Fiorentina contro la Roma in Coppa Italia.Ma se non bastasse Ante Rebic ha segnato una tripletta con la maglia rossonera. L'hat trick, in campionato, non veniva segnata da un giocatore rossonero dalla stagione 2016/17. A segnarla in quel caso fu Carlos Bacca e anche in quel caso a subirla fu il Torino. L'ultima tripletta però segnata da un giocatore del Milan era di André Silva, nel 2017, contro l'Austria Vienna in Europa League.